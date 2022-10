Bologna Lecce probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Gara valida per l’undicesima giornata della Serie A 22/23. Da una parte c’è la truppa di Thiago Motta, ancora in cerca della sua identità. Dall’altra ci sono i coraggiosi salentini, sempre pronti a giocare fino all’ultimo per potersi salvare. Occhio a questo match, le due compagini sono divise da un solo punto.si giocherà domenica 23 ottobre alle ore 15:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di. Come arrivano le squadre? Con grande fatica i rossoblù hanno vinto 1-0 contro il Cagliari nel secondo turno di Coppa Italia. Prima vittoria per Thiago Motta da quando è arrivato dopo tre sconfitte e un pareggio. Spazio al turnover e diversi giovani testati, ma a sbloccare la gara sono stati i soliti noti, i giocatori a cui i felsinei non possono fare proprio a meno. Ennesima riprova di come la squadra resti dipendente ...