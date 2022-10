Anticipazioni Uomini e Donne | la vendetta di Roberta Di Padua su Ida Platano

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nell’ultima puntata del trono over di, abbiamo lasciato Idae Alessandro Vicinanza in procinto di uscire nuovamente insieme dopo che l’uomo ha liquidatoDi, con la quale stava uscendo, per tornare a corteggiare Ida, di cui si è detto ancora fortemente infatuato., come si è visto, non l’ha presa affatto bene, e ha deciso di “punire” Ida a modo suo.Die il due di picche di Alessandro Vicinanza Nelle puntate diche andranno in onda in questi giorni,Didovrà fare i conti col due di picche ricevuto dal cavaliere del trono ...