50 CENT | Domenica 23 ottobre in concerto a Jesolo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Conto alla rovescia ain vista dell’arrivo di una delle più luminose star mondiali del rap. 50, artista americano, autentico gigante di questo genere musicale, si esibirà inalPalazzo del Turismo della città balneare23, per l’unicoitaliano nel Nordest dei soli due live in programma nel nostro paese. I biglietti per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune diTurismo, sono ancora in vendita online su www.ticketone.it e lo saranno anche alla biglietteria deldalle ore 18.00. Porte aperte al pubblico dalle 19.00 e inizioprevisto per le 21.00. Tutte le informazioni ...

