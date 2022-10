Rigassificatore Piombino | 3mila in corteo e ci sono anche bandiere Fdi “Da anni promettono bonifiche | ora mettono una bomba in porto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022)non molla. Sta per arrivare al capolinea il braccio di ferro tra la città e il presidente della Toscana e commissario straordinario Eugenio Giani, che ha annunciato per il 27 ottobre la decisione finale sulneldi, ma che da mesi non manca occasione per manifestare il suo ottimismo in proposito. Il tempo stringe e alla vigilia dell’ultima conferenza dei servizi, prevista per venerdì in Regione a Firenze, dove è già annunciato il presidio di una delegazione di manifestanti, la città risponde con una manifestazione con migliaia di persone e uno sciopero generale indetto dal sindacato Usb. I comitati contro ilnei giorni scorsi avevano lanciato l’appello per una partecipazione numerosa e la risposta non si è fatta attendere. Difficile ...