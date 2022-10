Meloni troppo rigida Mulè | bombe dall' uomo del Cav | La verità è una sola

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nell'atteggiamento di Giorgia"viene avvertita troppa rigidità, come se non si volesse aprire un confronto. Berlusconi si faceva concavo e convesso, una qualità che un leader di coalizione deve avere. Laè una: senza Forza Italia il governo non vive". A dirlo è Giorgio, deputato di Forza Italia appena eletto vicepresidente della Camera, in un'intervista al quotidiano La Stampa. A ogni modo, sottolineasempre rispetto al governo che partirà "sicuramente" nelle prossime ore, "non si deve chiudere in qualsiasi modo, bisogna farlo bene. La rigidità si deve trasformare in capacità di dialogo". Dentro Forza Italia "non ci sono correnti, ma al più ambizioni personali. Una cosa è certa: Berlusconi resterà il leader e quindi supererà delle divergenze in fondo normali in questa fase", aggiunge ...