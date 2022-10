Juve | Allegri ' più vinciamo | meglio stiamo'

I numeri direbbero il contrario, ma l'organico diha più di qualche guaio in difesa. ... Lapunta Parisi per la fascia sinistra: i possibili affari con l'Empoli Parisi © LaPresseDanilo è ..."La fantasia ormai è al potere: Chiesa e Pogba non sono a disposizione": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, sulle condizioni dei due giocatori. "Per Chiesa si organizzerà un'amichevole sabato, Pogba non fa un allenamento serio dal 23 luglio - gli aggiornamenti sui due calciatori - e ce ne vuole di ...Anticipo al venerdì per la Juventus che martedì sarà impegnata nella decisiva sfida di Champions in Portogallo col Benfica. Domani alle... Sport E Vai ...TORINO (ITALPRESS) – “Quella nel derby è stata una bella vittoria, meritata, contro una buona squadra, ma perchè diventi importante bisogna darle seguito domani contro l’Empoli, e non sarà facile”. Ma ...