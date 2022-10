Isotta Fraschini | lo storico marchio torna in pista con una hypercar da 1 000 cavalli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ilnon ha bisogno di presentazioni: ha prodotto alcune delle vetture più belle ed esclusive di sempre. In gara erano state guidate, addirittura, da Alfieri Maserati ed Enzo Ferrari. Ma erano anche le automobili del Re d’Italia, di Papa Pio XI, del Duce e di D’Annunzio. Ora ilin, nel vero senso del termine, con unaa trazione integrale: telaio e motore sono stati sviluppati appositamente. L’aerodinamica è stata curata dalla Williams in Inghilterra. Lesaranno costruite tutte a Padova presso l’engineering di Giuliano Michelotto. Fra i cordoli l’auto tornerà nelle edizioni 2023 delle più famose gare di durata del mondo. Pochi i dati tecnici dichiarati, ma buoni: più ...

