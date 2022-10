(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall'sono state 35,6 milioni, il 9,0% in più rispetto ad agosto e il 70,7% in meno rispetto a2021. Lo si legge ...

Agenzia ANSA

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall'sono state 35,6 milioni, il 9,0% in più rispetto ad agosto e il 70,7% in meno rispetto a2021. Lo si legge nell'Osservatoriosulla cassa integrazione. Per quanto ...Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenzialiin possesso dei requisiti indicati nella circolaren. 103 del 262022. ... Inps: a settembre 35 mln ore cig, +9% mese, -70,7% anno Le domande di disoccupazione riferite al mese di agosto arrivate all'Inps sono state 120.347 con un aumento del 20,5% sullo stesso periodo del 2021. (ANSA) ...Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall'Inps a settembre sono state 35,6 milioni, il 9,0% in più rispetto ad agosto e il 70,7% in meno rispetto a settembre 2021. Lo si legge nel ...