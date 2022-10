Il libretto postale può essere pignorato?

La Stampa

Le uniche eccezioni - spiega l'RTS - a tale procedura web sono costituite dalle seguenti modalità di pagamento:smart IBAN esteri Poiché le citate due modalità non sono gestibili con ......oè quindi una tassa fissa e non dipende da quanti soldi si tengono depositati o si movimentano ogni anno sul conto. Si paga per il solo fatto di possedere un conto corrente o undi ... Eredita il libretto postale del papà ma spariscono i soldi: accusato lo zio COLLI A VOLTURNO - La sede di via Roma che ospita l'ufficio postale, sarà oggetto di verifiche, con eventuali interventi da stabilire.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...