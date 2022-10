‘I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non possono’ | la sentenza della Cassazione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Per farla semplice: non basterà accompagnare ini al parco, andare a prenderli a scuola oppure giocare con loro nei pomeriggi durante i quali isono a lavoro. Al contrario, idovranno anche mantenerli in caso di impossibilità da parte deistessi. Ovviamente, non significa elargire denaro ai piccoli pargoli, ma aiutare i. Questa è lapronunciata dalla, le cui parole sono state: “Quando inon hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire aistessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. Idovrannoi ...

Tradotto:e parenti prossimimettere mano al portafogli se i genitori non sono in grado o non hanno la possibilità economica di mantenere i propri figli. Questo contenuto è riservato ...mantenere nipoti se genitori non possono: cosa hanno deciso gli "ermellini" di Piazza Cavour sui doveri degli ascendenti familiari Imantenere nipoti se genitori non possono :...L’intervento di Valerio Zanolla, segretario generale SPI Cgil Lombardia: «Lo devono essere anche quando il loro quadro di salute li porta verso una situazione di fragilità » ...Alassio. In occasione della Festa dei Nonni il supermercato Carrefour aveva organizzato una raccolta di dolci, biscotti , marmellate, da donare ai nonni della Residenza Protetta Giacomo Natale. Nei gi ...