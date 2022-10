“Ed è Gol” | Malaspina e Palumbo raccontano le telecronache di Bruno Pizzul in un libro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La voce diè stata la voce degli italiani per diversi decenni, in cui il telecronista friulano ha raccontato decenni di calcio, con momenti storici sia con i club che con la Nazionale; la sua carriera è al centro del“Ed è Gol – Viaggio nelledi”, scritto a quattro mani da due giornalisti professionisti, il calabrese Giuseppee il lucano Antonino. L’intento dello scritto è quello di esplorare e raccontare “la forza comunicativa di sostantivi, avverbi e interiezioni del popolare giornalista friulano, voce narrante del calcio italiano”, attraverso 22che vanno dalla finale della Coppa dei Campioni all’Olimpico tra Roma e Liverpool nel 1984 ai Mondiali di calcio ...

Agenzia ANSA

Ma c'è anche molto altro in "Ed è- Viaggio nelle telecronache di Bruno Pizzul", il libro scritto a quattro mani da due giornalisti professionisti, il calabrese Giuseppee il lucano ...di MatteoFERMO " Capitola al Recchioni la Fermana contro l'Entella, una delle squadre favorite del ... con grande intensità ma senza particolari occasioni da. Almeno fino al 36 quando ... 'Ed è Gol', così Bruno Pizzul narrava il calcio italiano «Albertini, pallonetto per Roby Baggio. Tirooo… E palla fuori di un niente»: in quell'istante la voce di Bruno Pizzul era quella dell'Italia intera, ai Mondiali del 1998, nella sfida dei quarti di fin ...69' Mancino di Lari da posizione defilata, Torriani para ed evita il gol. 68' Cambio nel Milan: fuori Bartesaghi, dentro Bozzolan. 67' Occasione Milan. Alesi si accentra, ...