Corvette Racing | doppio impegno confermato nel 2023

(Di giovedì 20 ottobre 2022)prosegue con ilanche nella stagione. Quest’anno la casa americana ha schierato una C8R nel FIA WEC, che si concluderà a novembre in Bahrain, che nella IMSA Weathertech Series, nella classe GTD Pro. L’anno prossimo la C8R continuerà a correre allo stesso modo, con una vettura a testa in entrambi i campionati. La C8R, nata sulle specifiche GTE, andrà in pensione alla fine della prossima stagione, per lasciare posto alla nuova GT3, in fase di sviluppo.: come sarà il programma? Nel FIA WEC, la novità sarà l’abolizione della classe GTE Pro, che obbligherà la casa americana a rivedere l’equipaggio. Il regolamento GTE Am impone un solo pilota professionista (che non sia catalogato come Platinum), ...

Periodico Daily

...un motore derivato da unaC7 ZR06, un progetto costato 1,1 milioni di euro. All'interno dell'abitacolo sedili sabelt e roll - cage per rendere ancor più marcato il carattere. Mercedes ......Bourdais e Renger Van Der Zande mentre l'altra correrà sotto le insegne della Action Express... La General Motors parteciperà ad entrambi i campionati nelle classi GT con la ChevroletC8. Corvette Racing 2023: doppio impegno confermato A Corvette C8 and a Toyota Supra were racing at speeds of over 100 mph, witnesses said, according to the Metropolitan Police Department ...Corvette Racing has officially announced its IMSA and FIA World Endurance Championship (WEC) driver rosters for the 2023 seasons. The Corvette C8.R race cars will compete for the 25 th consecutive ...