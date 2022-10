Amici sistemati

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il ricambio nel parlamento e nel governo si lascia dietro tante storie di uomini e donne «vicini» di partito, o personali, fatti accomodare in ruoli privilegiati. Una vecchia storia della politica nostrana, diventata farsa negli anni più recenti. Ci sono pure i vecchi compagni di classe... Molto probabilmente questa legislatura non sarà ricordata soltanto per i colpi di scena che si sono succeduti, dai gialloverdi ai giallorossi fino al governo Draghi. Ma anche, e forse soprattutto, per la valanga di ex politici,, compagni di partito che in un modo o nell’altro hanno trovato spazio nelle varie squadre di governo. Per carità: che il ministro o il sottosegretario assuma il suo fedelissimo è legittimo e avviene in ogni legislatura. Ma in quella che si avvia alla scadenza spesso si è andati ben oltre il pensabile. L’esempio clou è il ministero del Lavoro, guidato da ...