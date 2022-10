Allegri “Vittoria derby importante se battiamo anche l’Empoli”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Quella nelè stata una bella, meritata, contro una buona squadra, ma perchè diventibisogna darle seguito domani contro, e non sarà facile”. Massimilianospera che la sua Juve cominci a trovare un pò di continuità dopo il successo sul Toro. “Per ottenere buoni risultati serve la disponibilità di tutti e col Torino si sono visti buoni segnali in questo senso. Domani è una partita difficile,è una squadra veloce, tecnica, che ti impegna fisicamente. Per riuscire a batterli bisogna mettersi al pari loro, una prerogativa che da qui a fine anno non dobbiamo più sbagliare. Se pensiamo di andare in campo e batterecon semplicità, ci riil muso”, avverte ancora il ...

...- 'Quella nel derby è stata una bella, meritata, contro una buona squadra, ma perchè diventi importante bisogna darle seguito domani contro l'Empoli, e non sarà facile'. Massimiliano...Laottenuta contro il Torino ha rappresentato una boccata d'ossigeno per la Juventus, che ... la compagine diè chiamata a recuperare terreno in campionato. In questo senso, un ruolo ...Ho letto che avete scritto che entrambi dopo due mezzi allenamenti sarebbero stati a disposizione ma non è così. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro i t ...Nel giorno della vigilia del match tra la sua Juvenus e l'Empoli, Allegri ha dato un annuncio che ha 'gelato' i tifosi bianconeri.