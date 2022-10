Tutti i problemi che nascono dalle frasi di Berlusconi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Da 24 ore non si parla d'altro. Ieri Silviosi è ripreso la scena politica e pubblica con una serie di dichiarazioni rilasciate ai giornalisti e con alcunedette ai parlamentari di Forza Italia. «Sono tornato amico di Putin...», «alla Giustizia ci va la Casellati, la Meloni è d'accordo».esplosive e che, come tutte le esplosioni, ha lasciato dietro di se danni e macerie. A pagare per primo è la coalizione di centrodestra ed in primis Giorgia Meloni. Dopo il faccia a faccia del giorno prima in cui sembrava tornato il sereno si racconta di una Meloni imbufalita; e come darle torto? Ovviamente da Fratelli d'Italia spiegano che ad esempio sulla Giustizia non c'era alcun accordo verso l'ex Presidente del Senato e che la candidatura gradita di Nordio sia ancora forte. I giorni della scelta dei ministri da sempre sono ...