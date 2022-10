Tiro a segno | Mondiali 2022 | dominio cinese nella carabina 10m juniores uomini Vince Zhu davanti a Du e Lei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Aidi, che si stanno svolgendo a Il Cairo, risuona a tutto volume l’inno. Mingshuai Zhu, Linshu Du e Haohan Lei si sono infatti aggiudicati oro, argento e bronzo nel contest individualemaschile diad aria compressa. Dai 10m il classe 2005 è riuscito a prevalere sul connazionale, di due anni più giovane,ndo il testa a testa finale con lo score di 16-6, infilando un paio di parziali decisivi per l’affermazione iridata; in particolare l’ultimo con tre tiri precisissimi (10,6-10,7-10,6). Podio, come detto in apertura, completato da Haohan Lei, che nel Ranking Match non ha ottenuto il pass per il Gold Medal Match ma è comunque riuscito a mettersi dietro tutto il resto della concorrenza, ...