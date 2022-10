Problema di capelli fini? Ecco come darci un taglio!

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Inutile sottolineare quanto, ogni volta, itendano a perdere la forma in poche ore, spesso risultano persino disordinati. Per acconciarli al meglio, vanno evitati i tagli troppo strutturati e particolari, cosìle scalature e le sfilature che danno l’impressione di una chioma poco folta.regolarsi quindi? «Con look precisi e ben delineati, dal gusto molto inglese» spiega Tommaso Incamicia, fondatore di My Place Hair Studio.sottili. Tutto quello che c'è da sapere per valorizzarli guarda le foto ...