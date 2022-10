Primario Tozzi picchiato in strada | ' Violenza feroce' | denunciato un uomo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Hanno inseguito un medico dell'Università di Padova che stava andando a prendere la figlia in monopattino , lo hanno bloccato con l'auto, poi sono scesi e uno dei due l'hasenza un apparente ...

Il Mattino di Padova

Una brutta disavventura per ilRoberto, stimato professionista di 51 anni, direttore della Clinica Ginecologica e Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università di Padova , raccontata ...Landi,di Geriatria, e dai medici del Gemelli. Ulteriori informazioni relative al ... Pettorale 1: Bouih Yassin, Pettorale 2: Riva Federico, Pettorale 3:Martina, Pettorale 4: Ruffini ... Il primario della Ginecologia di Padova pestato in strada: «Un pugno sullo zigomo, poi sono svenuto» Hanno inseguito un medico dell'Università di Padova che stava andando a prendere la figlia in monopattino, lo hanno bloccato con l'auto, poi sono scesi e uno dei ...Alla scuola primaria Federigo Tozzi di Siena la piantagione del bosco didattico che verrà realizzato da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 20222023. La creazione di un bosco didattic ...