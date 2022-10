Pd | Enrico Rossi non invitato alla direzione regionale Il partito replica | “Gli avevamo inviato una mail”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) E' diventata un caso la convocazione disegreteriadel Pd. L'ex governatore si è rammaricato per non aver ricevuto l'invito. Poi le scuse del: gli avevanouna. L'articolo proviene da Firenze Post.

Dire

Sottolinea il presidente della ConfcommercioLupi : "Giovanniha rappresentato non soltanto una figura storica del mondo del commercio imperiese, ma un vero e proprio punto di ...... quarto ufficiale saràEremitaggio di Ancona. Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ... (Portiere),A. (Portiere) ENTELLA: Barlocco L., Corbari A., De Lucia V. (Portiere), Merkaj S.,... Toscana, Enrico Rossi: "Escluso da direzione regionale Pd". Ma i dem: "Gli abbiamo mandato mail" E' diventata un caso la convocazione di Enrico Rossi alla segreteria regionale del Pd. L'ex governatore si è rammaricato per non aver ricevuto l'invito. Poi le scuse del partito: gli avevano inviato u ...Impera. La Confcommercio della provincia di Imperia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Rossi, storico titolare del Bar Arcobaleno, in Calata Cuneo a Imperia. Sottolinea il preside ...