Nuova tragedia sfiorata in un edificio pubblico | al tribunale di Catania crolla parte del soffitto

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Aldidel: nessun ferito Un’altrain un: dopo il crollo dell’aula magna dell’università di Cagliari, aha cedutodelin uno degli edifici del. Il crollo è avvenuto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre quando gli uffici erano fortunatamente chiusi. A cedere è stata unadeldell’ufficio del Gip del, in piazza Verga. Secondo una prima ipotesi il crollo potrebbe essere stato causato dalle infiltrazioni d’acqua. “Le infiltrazioni, ben visibili, che sarebbero state la causa del ...

NapoliToday

Unsfiorata, che purtroppo non stupisce più di tanto. Il crollo dell'edificio che ospitava l'aula magna dell'Università di Cagliari, ma anche alcune aule e laboratori frequentati da ...L'European Film Academy ha introdotto questacategoria nel 2020 per riflettere i cambiamenti ... visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quellafurono ... Nuova tragedia sul ponte dei suicidi: grave una ragazza Il crollo dell’edificio dell’Aula Magna è solo l’ultimo episodio di tanti che mettono a rischio la sicurezza degli studenti. Secondo l’ultimo rapporto di ...“Il mistero Moby Prince” è stato proiettato in anteprima assoluta lunedì 17 ottobre a Livorno, presso gli Hangar Creativi, alla presenza dei famigliari delle ...