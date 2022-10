Calciomercato.com

la vibrazione'. 'LOTTARE CONTRO L'OMERTÀ' 'La lotta alle mafie deve vederci tutti protagonisti - spiega il presidente della Regione, Nicola Zingaretti - Siamo orgogliosi di pubblicare ...L'allenatore dellaparte dagli albori: 'Il calcio è un innamoramento che ho avuto fin da ... L'obiettivo dev'essere impossibile: solo se è un'utopial'obbligo di migliorare tutti i giorni'. ... Lazio, senti Caicedo: 'Non so chi ha deciso che dovessi andare via. Sarei rimasto a vita' Una partita nella partita. Le elezioni regionali nel Lazio - molto più che quelle in Lombardia-s' inseriscono nel dibattito congressuale ...Sono centinaia le piazze di spaccio operative 24 ore su 24 a Roma. La vendita della droga al dettaglio viene considerata dai pusher e dalle vedette un vero e proprio lavoro, tant’è ...