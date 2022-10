La Germania fa retrofront sul nucleare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il governo tedesco ha ufficialmente deciso di invertire la rotta. Il ritorno provvisorio all’atomo – che pochi mesi fa sembrava ancora un tabù – è oggi realtà. Il gabinetto federale ha deliberato il progetto di legge che, una volta approvato dai due rami del Parlamento, consentirà di mantenere collegati alla rete tre reattori nucleari originariamente destinati allo spegnimento definitivo il 31 dicembre prossimo. La decisione rappresenta un significativo successo politico per la componente liberale della compagine di governo che, con capofila il ministro delle Finanze, Christian Lindner, aveva più volte chiesto di garantire il massimo livello di capacità di produzione energetica per un inverno che si annuncia molto delicato per il sistema economico tedesco. Alla fine, dopo aver a lungo nicchiato, anche gli ecologisti, che con Robert Habeck e Steffi Lemke esprimono i dicasteri di ...