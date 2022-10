Incidente frontale a Lecco | auto contromano sulla superstrada | morte sul colpo due donne

'Si era messo in mezzo per aiutare un amico', aveva 27 anni L'a Lecco L'è avvenuto poco dopo le 17 all'altezza di Dervio, dentro l'omonima galleria in direzione nord, verso ...AltroPoco dopo a Terzo di Aquileia sconto tra camion e furgone lungo la regionale 352, tra Terzo e Aquileia; nell'impatto, di tipo, è rimasto ferito in maniera seria, un uomo ...Due donne, di 27 e 46 anni, sono morte in un incidente avvenuto a Dervio, in provincia di Lecce. Viaggiavano su un'auto contromano in galleria.Un'auto contromano nella Galleria di Dervio (Lecco) ha provocato un incidente mortale lungo la strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega Milano e la Valtellina. Due persone, due d ...