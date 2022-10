I Blink-182 tornano sul palco in giro per il mondo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La famosa band californiana-182, dopo quasi un decennio, annuncia il suo ritorno. Il 2023 li vedrà protagonisti di unscenico mondiale su un pubblico che non ha mai smesso di ammirarli. Per la gioia dei fan italiani, faranno anche una tappa Italiana a Bologna. Pochi giorni fa Mark Hoppus (fondatore, cantante e bassista dei-182) ha annunciato il ritorno suldella band storica attraverso un video pubblicato su Instagram. Una video intervista che mette in evidenza la reazione di persone comuni dopo la grande novità, e sul finale un breve spezzone della nuova canzone uscita “The edging” che sarà solo il primo passo verso il nuovo album. Una notizia inaspettata per i fan, che non hanno mai voluto rinunciare al desiderio di rivederli di nuovo uniti. Il tour avrà inizio a Marzo 2023, e per ben un ...

... con weird! nel 2020 e adesso con la sua terza fatica discografica, l'appena uscito Yungblud , e anche grazie alle collaborazioni con Machine Gun Kelly e con Travis Barker dei, oggi ...Concertoa Bologna: data Nel 2023 isaranno in tour in tutto il mondo, compresa una unica data in Italia, venerdì 6 ottobre all' Unipol Arena di Bologna . Ad aprire il live The Story So Far,... Mark Hoppus ha provato a comprare i biglietti per il tour dei blink Dopo quasi 10 anni d'assenza, Tom DeLonge torna nei Blink-182 e, per celebrare l'occasione, la band rilascia un nuovo singolo: Edging.Torna in formazione originale, composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, la band californiana blink-182 con l’unica data italiana del loro “ blink-182 Tour 2023 ”, venerdì 6 ottobre 2023 a ...