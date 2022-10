“Giorgia Meloni è la regina dei coatti e Berlusconi è un mostro impresentabile” dice Oliviero Toscani

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il fotografo milanesenon risparmia offese e insulti controe i suoi alleati di Governo. Un politico può piacere o non piacere ma le critiche dovrebbero sempre essere limitate, per l’appunto, al piano della politica. Non tutti la pensano così. Il rinomato fotografonon ha più freni.ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sky Tg24

... giusto a poche ore dall'incarico che il presidente della Repubblica dovrebbe conferire aper la formazione di un governo di centrodestra. Anche perch gli audio di quei commenti sono ...Per ora è anche soprattutto il grande e primo sacrificato da, la ragazza che ha visto crescere nella sezione di Colle Oppio insieme a un'intera generazione, quella dei Gabbiani. 'Ci ... Nuovo governo, le news. Eletti i vicepresidenti di Camera e Senato. LIVE 20.52 Meloni:su ue-nato, fuori chi non ci sta "Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un go- verno con una linea di politica estera chiara e inequivocabile". Così in una ...«Su una cosa sono stata, sono e saròsempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L'Italia è a pieno titolo, e a ...