Ennesimo richiamo per listeria | possibile presenza in uno dei formaggi più consumati

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovoalimentare preventivo in cui si segnala il rischio listeriosi Negli ultimi mesi si sente spesso di richiami alimentari dovuti alladi listeriosi negli alimenti. Il Ministero della Salute ha infatti pubblicato sul suo sito un nuovoalimentare inerente il ritiro precauzionale del produttore di un lotto di gorgonzola dolce Dop la cui etichetta è Pascoli Italiani di Eurospin. gorgonzola-fonte webIl rischiomonocytogenes La ragione è il timore che possa contenere tracce dimonocytogenes. Questo prodotto è stato messo sul mercato e poi ceduto in confezioni da 300 grammi. La scadenza del prodotto è 8 novembre 2022, mentre il numero di lotto in questione è 218246252. A ...

Altri richiami del Ministero della Salute per rischio microbiologico nel mese di ottobre Il ritiro Gorgonzola DOP di Pascoli Italiani è l'del Ministero della Salute per possibile ... Il Ministero della Salute dispone il ritiro di un lotto di Gorgonzola venduto nei punti vendita Eurospin in confezioni da 300g. Il rischio è microbiologico.