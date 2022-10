Eletti i vicepresidenti della Camera dei deputati | Rampelli | Mulè | Ascani e Costa

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo l’elezione, arrivata nel primo pomeriggio di venerdì scorso, del leghista Lorenzo Fontana alla Presidenzadei, oggi l’Aula è tornata a riunirsi per votare ed eleggere i suoi quattro vice. I partiti, fin dalla mattina, avevano ufficializzato i nomi che ogni singola area di Montecitorio avrebbe sostenuto. Poi, con il sistema del voto segreto, ogni singolo deputato si è recato nella “oscura” per scrivere il nome del proprio prescelto. Al terminescrutinio, il Presidente ha ufficializzato il risultato: per la legislatura in corso (iniziata il 13 ottobre) isaranno Fabio(Fdi), Giorgio(FI), Anna(PD) e Sergio ...

... in sostanza, vanno, 3 questori e 8 segretari - tanto alla Camera quanto al Senato - per consentire che ogni gruppo parlamentare (registrati ufficialmente ieri con le ...Sulla scheda possono essere indicati due nomi per i, due per i questori, quattro per i segretari. Sonocoloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se ...(LaPresse) Oggi si eleggono i vicepresidenti delle Camere. Tensioni Pd-Terzo polo per gli incarichi che spettano alle opposizioni. "Noi abbiamo proposto un ...L'accordo dopo la riunione dei capigruppo di stamattina. I parlamentari di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia dovrebbero convergere sui nomi di Centinaio e Gasparri a Palazzo Madama, e Mulé e Ramp ...