Covid | ok Ema a vaccini Pfizer e Moderna per bimbi under 5

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema aianti-di-BioNTech eper i bambini dai 6 mesi a 5 anni d’età. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di estendere a queste fasce l’uso di Comirnaty* e Spikevax* contro il ceppo originale di Sars-CoV-2. Il parere positivo – informa l’agenzia – riguarda l’uso di Comirnaty per idi 6 mesi-4 anni e l’uso di Spikevax indi 6 mesi-5 anni. I duesono già approvati sia negli adulti che nei piccoli fino a 5 e 6 anni. Le dosi di entrambi isaranno inferiori per gli5. Il vaccino di-BioNTech è previsto in tre dosi di 3 microgrammi l’una nei piccoli ...

