Chiara Nasti | ' Se io e Zaccagni avessimo avuto una figlia l' avremmo chiamata così'

Fanpage.it

, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, ha svelato il nome che lei e Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, avevano in mente nel caso avessero scoperto di aspettare una ...Con alle spalle un passato di corteggiatore e 'scelta' vissuto alla corte di Angela, ex tronista di Uomini e donne e sorella della influencer, dopo essere stato confermato come ... Chiara Nasti: Non mi sono vaccinata e ho fatto bene, odio gli obblighi e faccio sempre l'opposto Rispondendo alle domande dei fan, Chiara Nasti svela quale nome avrebbe dato a suo figlio se fosse stato femmina.La compagna del giocatore della Lazio svela ai follower che nome avrebbe voluto per una bambina: "Sarebbe stato Barbie" ...