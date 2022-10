ASCOLTI TV 18 OTTOBRE 2022 | MORGANE 16% | IL DIVIN CODINO 11 | 5% | PARTENZA FIACCA PER IL COLLEGIO 5 | 9% | LE IENE 10 | 6% | EXPLOIT FLORIS 8 | 8% | PARADISO IN PARADISO 23 | 3%

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)TV 18· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – 902 18.71Tg1 Mattina – 568 12.97UnoMattina – 783 18.65Storie Italiane – 762 18.92Storie Italiane – 803 17.20È Sempre Mezzogiorno! – 1461 15.69Tg1 + Tg1 Ec. – 3145 25.49 + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1739 15.18Oggi è un Altro Giorno – 1713 17.85delle Signore – 1801 23.31Pres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – 1906 21.47Reazione a Catena – 2959 23.71Reazione a Catena – 4273 25.71Tg1 – 5151 26.40Soliti Ignoti – 4548 21.71: Detective Geniale – 2793 16.00 (3083 15.49 + 2526 16.52) 1441 12.80 + 1231 13.80 240 11.01 + 194 11.01 2331 19.94 + 1947 21.92Porta a Porta – 630 10.33 Prima Pagina – xTg5 – 1114 23.15Mattino 5 News – ...

... @RAI Continua l'appuntamento con Il Commissario Montalbano in 4k, in onda stasera 19su ... Poi, complice gli ottimi, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di ...' Dopo il record diregistrato lo scorso anno, con la finale che - da sola - ha registrato ... Giornata 1 Mercoledì 19Zürich vs Juventus (18:45), Bayern vs Rosengård (18:45) ...