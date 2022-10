TGLA7

- Per il presidente ucraino la strategia di Mosca è chiara: vuole terrorizzare la popolazione per rallentare l'offensiva a est e a sud. Vano anche ogni tentativo di iniziativa diplomaticala campagna di terrore a livello internazionale, sollecita l'aiuto Nato per contrastare la ... Gli osservatori ritengono però che l'esercito ditenterà di allargare l'azione. Al tempo ... Zelensky denuncia: 'In 7 giorni forze russe hanno distrutto 30% delle centrali elettriche ucraine' Blackout in mille città. Mosca rilancia l'offensiva a Kharkiv. La scure di Mosca su Navalny: confermati i 9 anni di carcere (ANSA) ...Per il presidente ucraino la strategia di Mosca è chiara: vuole terrorizzare la popolazione per rallentare l'offensiva a est e a sud. Vano anche ogni tentativo di iniziativa diplomatica ...