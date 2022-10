Volley | Egonu vola in Turchia Guidetti | “Qui sarà libera di fare la spesa senza essere infastidita”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Paolainizia una nuova avventura in. La stella della Nazionale italiana dilascia Conegliano per unirsi al VakifBank Istanbul, club che ha vinto Champions League e Mondiale per Club nell’ultima annata agonistica. La 23enneaccolta dall’allenatore Giovanni: “Sono molto contento e onorato che Paola venga a giocare da noi – ha detto il coach in un’intervista a La Gazzetta dello Sport -. Ci siamo parlati per poco tempo e non posso dire di conoscerla bene, ma sono davvero curioso del fatto di poterla allenare. Credo che sia una delle più grandi giocatrici del mondo, con mezzi fisici importanti e qualità di primo livello. Cercherò di mettermi a sua disposizione, come faccio con le altre ragazze, per riuscire a farla crescere ulteriormente“. “So che Paola non sta passando ...