Salernitana | a novembre iniziano i lavori di restauro dell’Arechi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ainizieranno ididello stadio della, finanziamento di 1,3 milioni di euro dei fondi ex Universiade Con la pausa mondiale inizieranno alladidello Stadio Arechi. Secondo quanto riportato dal Mattino, l’opera procede a rilento. la Regione ha ammesso il Comune al finanziamento di 1,3 milioni di euro dei fondi ex Universiade, approvando i progetti su opere edili, impiantistiche e di realizzazione/adeguamento tornelli. Si pensa anche ad un rinnovo della curva nord e del settore ospiti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

inizieranno i lavori di restauro dello stadio della, finanziamento di 1,3 milioni di euro dei fondi ex Universiade Con la pausa mondiale inizieranno allai lavori di ......45 Monza PreMatch Bologna Domenica 62022 - 15:00 Monza PreMatch Verona Giovedì 102022 - 20:45 Lazio PreMatch Monza Domenica 132022 - 15:00 Monza PreMatch... Salernitana alle prese con la ristrutturazione dell'Arechi: a novembre inizieranno i lavori Il calendario della Fiorentina tra campionati e Conference League. La Coppa Italia riprende a gennaio Dal 20 novembre, quindi poco più di un mese, al 18 dicembre si giocheranno questi anomali Mondiali ...Stampa Il calendario ore propone per la Salernitana, prima della lunga pausa per i Mondiali, 5 gare che saranno determinanti per la corsa verso la salvezza. Dopo il ko subito al Meazza contro l’Inter ...