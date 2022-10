Rambo compie 40 anni | ma è sempre attuale Ecco perché secondo Ciccotti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un reduce del Vietnam cammina a piedi per una cittadina della vasta, anonima, spesso incolore, provincia americana. Siamo a Hole nello Stato di Washington. Johnsta andando a trovare un commilitone e amico, con cui ha condiviso il duro fronte nella giungla del Vietnam. Una donna di colore, sta appendendo i pad un filo, in un prato, vicino a una modesta casa. È una giornata chiara e ventosa. Forse il bucato si asciugherà. Non così le lacrime trattenute della donna. “Cerco Delmare Berry un mio ex compagno”. La donna continua ad appendere il bucato sul filo. Silenzio. Il reduce mostra alla donna una piccola foto che trae da una tasca, tra i suoi pezzetti di carta: le descrive la foto che ritrae un gruppo di ragazzi soldati, con Delmar inpiano, “altrimenti riempiva l’obiettivo”. Aggiunge: “Vorrei salutarlo”. /“È dovuto ...

Maremosso

L'interprete di Rocky eè stato a Roma per il lancio di 'Tulsa King' e con la cordialità che ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Sylvester Stallone75 anni, ...' Ci siamo chiesti come potrebbe usare la mascherina FFP2 l'uomo ragno, o sesia riuscito a ... 25.000 i dvd venduti in allegato a 'Il Tirreno' nella prima tiratura; 20 gli anni chequesto ... 40 anni fa usciva nelle sale il cult Rambo Rambo 3: trama, cast e streaming del film in onda stasera - venerdì 14 ottobre 2022 - alle ore 21,20 su Italia 1. Le informazioni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...