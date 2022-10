Pirelli a Austin con le gomme prototipo | altezze da terra cruciali

Week end asciutto e con temperature elevate, nell'ordine dei 30 gradi, quello in arrivo a, GP degli USA ( qui gli orari ) nel qualeproporrà alle squadre una sessione di prove libere nella quale testare le specifiche 2023 . Il programma annunciato a Suzuka, poi rinviato ...... direttore motorsport. Un tracciato scorrevole, amato dai piloti, con un asfalto che, ... Adinfatti le condizioni atmosferiche e le temperature hanno mostrato una notevole variabilità'. ...Il GP degli USA vedrà nelle libere 2 le gomme 2023 - ancora in fase prototipo - testate da Pirelli. Il circuito, con le sue sconnessioni, può condizionare le altezze da terra delle monoposto ...The one-and-a-half-hour session requires F1 teams to run on the prototype tyres for 2023. In doing so, Pirelli is particularly keen to make the front tyres stiffer to remedy this season's understeer ...