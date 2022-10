Moratti | «Oggi chiamerei De Laurentiis per Kvaratskhelia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Massimoesalta: «Sa fare tutto il georgiano, è uno di talento,Deper lui, ma so che direbbe no» Massimoè intervenuto a Radio Kiss Kiss, parlando di. Di seguito le sue parole. «Deper comprarlo, ma so che mi direbbe di no (ride, ndr). Sa fare tutto il georgiano, è uno di talento. Se assomiglia a Mazzola? Sandro aveva una leva bassa per calciare, tirava senza aver bisogno di spazio. Li trovo diversi i due, Mazzola è inimitabile. Il georgiano ha uno stile diverso, ma ha tanta volontà». L'articolo proviene da Calcio News 24.