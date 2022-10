Milano | studenti in piazza contro Meloni ma | il commento di Simona Bertuzzi | Così sbagliano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Scuole agitate,inun governo di centrodestra che non è ancora insediato. Pare assurdo ma è lo scenario che si profila per i prossimi giorni e settimane. Aabbiamo avuto già diverse proteste e cortei e abbiamo visto bruciare inla foto di Giorgia. Non sono fatti che si possono liquidare come semplici ragazzate. Che il periodo sia quello classico delle proteste giovanili li sappiamo bene. Chi vi parla ha frequentato un importante liceo classico die ogni tre giorni da settembre a dicembre c'era qualcuno che arrivava a scuola e invocava l'occupazione. Immaginiamo che per certi collettivi avere un governo di centrodestra sia una ghiotta occasione per saltare la scuola. Ma quale contraddizione più grande c'è di una protesta ...