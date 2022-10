Mesotelioma pleurico | per la prima volta in oltre 15 anni cambia il trattamento

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un diversoper un tumore maligno. Per la, in15ildel, tumore toracico aggressivo raro nella maggior parte del territorio italiano legato all’esposizione all’amianto. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità della combinazione di due farmaci immunologici, nivolumab e ipilimumab, comedilinea in pazienti non operabili e con istologia non epitelioide. Nello studio CheckMate -743 su 600 pazienti, la combinazione, rispetto alla chemio, ha dimostrato di aumentare la sopravvivenza in tutti i tipi istologici, con quasi 1 paziente su 5 vivo a 4dall’inizio del ...

). Per tali motivi, il nostro ordinamento prevede specifiche modalità per lo smaltimento delle lastre realizzate con fibre di amianto ( legge n. 257/1992 e s.m.i. ). Il GrIG ...Poi vi sono la collaborazione con la Banca Biologica del(a giugno è stato inviato il primo versamentoraccolto dalla Pneumologia di Casale), lo sviluppo della ricerca nell'...L’agenzia regolatoria dà il via libera alla rimborsabilità della duplice immunoterapia in prima linea Prof. Michele Maio Roma, 18 ottobre 2022 - Per la prima volta, in oltre 15 anni, cambia il trattam ...Per la prima volta, in oltre 15 anni, cambia il trattamento del mesotelioma pleurico, un tumore toracico particolarmente aggressivo. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la ...