Meret | il Napoli fa gruppo | la porta non scricchiola Fatti e parole valgono tantissimo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilfaintorno ad Alex, il portiere che con il Bologna ha commesso un errore viene difeso da tutti. Il primo ad essere dispiaciuto per l’errore commesso è sicuramente, che sul tiro di Barrow è sembrato indeciso se bloccare il pallone o respingerlo di lato. Di solito quando si hanno due idee in testa e pochi secondi per decidere, si finisce per non fare né una cosa né l’altra. Cosìè rimasto tra quei due pensieri ed ha incassato il gol del pareggio. Ma guai a gettare la croce sull’estremo difensore azzurro. Lo ha detto anche Luciano Spalletti al termine del match-Bologna: “Una disattenzione dopo due mesi al top“. Ma anche i compagni di squadra lo hanno immediatamente consolato dopo il gol incassato.: squadra e allenatore con ...