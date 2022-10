Kuleba vuole rompere i rapporti con l' Iran

Il ministro degli Esteri Dmytroha chiesto sanzioni dell'Ue contro l'Iran, accusando Teheran ... Ore 01:54 - Media russi, capo Aieaincontrare di nuovo Putin Il direttore generale dell'......di armi come disperatamente chiedono in ogni circostanza Volodymyr Zelensky e Dmytro, ...in sei punti pubblicato ieri da Avvenire consiste fondamentalmente nel dare a Putin tutto quel che, ...Ue e Pentagono valutano se finanziare la rete satellitare Starlink. Blinken: il conflitto ucraino ha posto fine al mondo post guerra fredda ...La vendetta di Mosca per l'attacco al ponte della Crimea si è abbattuta su Kiev . Forti esplosioni questa mattina nella capitale ...