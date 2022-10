Ineos Grenadier - Al via la produzione | prime consegne a dicembre

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 ottobre 2022) Laha avviato ladella sua fuoristrada 4x4nello stabilimento di Hambach, in Francia, con l'uscita dalla catena di montaggio del primo esemplare. Per quanto riguarda i ritardi nella messa a punto finale della 4x4, tema che sta tenendo banco in Inghilterra, lafa sapere che il rallentamento è dovuto "ai problemi della catena di approvvigionamento globale che continuano a limitare la": tuttavia, il proposito è quello di dare lechiavi in mano ai clienti "all'inizio di". Obiettivo. L'atteso fuoristrada "old style" patisce, dunque, la situazione critica dell'approvvigionamento delle componenti. La, tuttavia, s'impegnerà a fondo per rispettare i tempi di fine anno ...