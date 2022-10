Ginevra Lamborghini dopo la puntata del GF VIP 7 fa un passo indietro VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022)durante l’ottavadel Grande Fratello Vip 7 ha duramente attaccato Antonino Spinalbese per il comportamento che ha tenuto in queste ultime settimane. Il parrucchiere non sembra averla presa benissimo, perchélanon ha fatto che parlare di quanto lei gli aveva detto, ma anche lei ci ha ripensato su ed è tornata sui suoi passi, finita la diretta. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7fa dietrofont: “Mi dispiace che lui si senta ferito” Una volta conclusa l’ottava diretta del reality show di Canale 5,è ritornata in albergo e ha voluto comunicare ai suoi follower che cosa pensasse del parrucchiere con un lungosu Instagram. La cantante ...