(Di martedì 18 ottobre 2022) Le fissano l'appuntamento per un'a seie poi gliel'annullano, ma quando torna a prenotare l'esame non c'è più disponibilità prisma di un. Protagonista della vicenda Romina (...

ilmessaggero.it

Le fissano l'appuntamento per un'a sei mesi e poi gliel'annullano, ma quando torna a prenotare l'esame non c'è più ...scorso la donna si è recata al Cup presso il vecchio ospedale di......diche opera nel campo delle disabilità sensoriali. La prima tappa nel poliambulatorio del dottor Roberto Sarra che, agli oltre 30 cittadini che si erano prenotati, ha eseguito un'... Frosinone, ecografia annullata dopo mesi di attesa: può farla solo tra un anno e mezzo Le fissano l'appuntamento per un'ecografia a sei mesi e poi gliel'annullano, ma quando torna a prenotare l'esame non c'è più disponibilità prisma di un ...