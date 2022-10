È morto Franco Gatti dei Ricchi E Poveri | aveva 80 anni

(Di martedì 18 ottobre 2022) A 80, cantante dei. L’artista si è spento a Genova. Dal 2013 si era allontanato dal gruppo a seguito della morte del figlio Alessio, deceduto a 22nella sua casa di Nervi (Genova).partecipato a una reunion deiinsieme ai compagni di sempre Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che neglihanno continuato a portare avanti il progetto. Brambati e Sotgiu, recentemente, hanno raccontato a Domenica In chenon se la sentiva di continuare con i concerti, profondamente segnato dal lutto. La notizia della morte diè stata ...

Gatti dei Ricchi e Poveri . Il cantante si è spento a Genova, aveva 80 anni. Da tempo si era allontanato dal gruppo, dopo l'improvvisa morte del figlio Alessio nel 2013 a soli 23 anni. ...Gatti , il baffo dei Ricchi e poveri èoggi a Genova . Componente storico della band italiana si è spento all'età di 80 anni. Ad annunciare all'ANSA la scomparsa diGatti sono i ...È morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Da anni era ormai lontano dal gruppo, dal quale si era allontanato dopo la morte del figlio Alessio nel 2013. «È andato via un pezzo ...Il cantante aveva partecipato lo scorso anno a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Rai Uno Mondo della musica in lutto. È morto Franco Gatti, il componente dei Ricchi e Poveri. L’artis ...