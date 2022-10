È falso dire che la sicurezza e l’efficacia dei vaccini anti-Covid non sono state testate

Leggi su facta.news

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il 18 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto diverse segnalazioni che chiedevano di verificare un post del giorno prima contenente lo screenshot di un avviso di Facebook in cui si legge che «i-19 vengono sottoposti a numerosi test died efficacia prima di essere approvati». Nella stessa immagine si legge che la fonte di questo testo è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Nello screenshot, sopra questo avviso, compare la scritta «!». Secondo il post in questione, quindi, non sarebbe vero che icontro la-19, prima di essere approvati,stati sottoposti a test per valutarneed efficacia. Si tratta di un contenuto che veicola una notizia falsa. Andiamo con ...