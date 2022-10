“Diritti che qui sono banali in Iran li paghiamo con il sangue” | la lotta di Rayhane Tabrizi – INTERVISTA

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo l’omicidio di stato di Mahsa Amini, le piazze di Teheran siriempite. La morte della giovane donna, torturata e percossa a morte, ha acceso la miccia di un malcontento che da tempo covava nella Repubblica Islamica. Il mondo rimane solidale e nelle varie città del globo le comunitàiane raccontano e partecipano alla, da 14 anni in Italia, racconta la, la distanza e la forza che sottende a questa rivendicazione politica e sociale cheper un cambio democratico e non per la mera concessione di qualche diritto. Vi raccomandiamo... Perché oltre a togliere il velo, le donneiane si stanno tagliando i capelli In questi giorni le ...

...trasportano il 4% in più di passeggeri, consumano il 16% di carburante in meno ed emettono il 40% di rumore in meno. "Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale suid'...Crollano idi opzione La scorsa settimana il Consiglio di Amministrazione ha definito i termini del concambio, stabilendoi titoli correnti, quelli emessi prima dell'inizio delle ...Le manifestazioni e gli arresti in corso nel Paese hanno rallentato la cooperazione culturale tra Roma e Teheran. Ma è uno stop che il Professor Pierfrancesco Callieri, intervistato dall'AGI considera ...Nel salotto di Lilli Gruber su La7, ospiti tra gli altri il “mordente” Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, si è parlato del lato femminile della prossima Presidente del Consiglio. Non si deve intender ...