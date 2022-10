Covid | tornano a salire contagi e vittime Over 80 | V dose

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono 58.360 (contro i 13.439 di ieri) i nuovi casi di-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 113 i decessi. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute. In totale gli attualmente positivi sono 543.207 con 535.960 in isolamento domiciliare e 6.993 ricati con sintomi. I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 329.569, contro gli 84.220 del giorno precedente. Il tasso di positività è del 17,7% (ieri era 15,95%). Le terapie intensive sono invariate (ieri +2) con 32 ingressi del giorno e sono 254 in tutto; i rici sono 65 in più (ieri +213), per un totale di 6.993. Intanto, il ministero della Salute, Aifa e Iss "raccomandano un'ulterioredi richiamo con vaccino a mrna bivalente a favore delle persone di età maggiore o uguale a 80 anni, degli ospiti delle Rsa e delle ...