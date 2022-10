Cotral – Venerdì sciopero di 24 ore di Faisa Cisal

(Di martedì 18 ottobre 2022) – Il prossimo21 ottobre l’Organizzazione sindacaleha proclamato unodella durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 00:01 alle 5:30, dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea dalle 5:30 fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito internetspa.it e sull’account Twitter@Bus. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dall’organizzazione sindacale: per il perdurare delle problematiche oggetto della vertenza dopo una prima azione didel 16 settembre 2022. Al precedentedi 24 ore ...

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter@BusCotral. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dall'organizzazione sindacale: per il perdurare delle problematiche oggetto della vertenza dopo una prima azione di sciopero del 16 settembre 2022.