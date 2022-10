Benzema vince il Pallone d’Oro per la prima volta in carriera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’uomo dei sogni. Il calciatore che ha vissuto per tanto, forse troppo, all’ombra di calciatori più forti di lui e, certamente, con un impatto mediatico maggiore. Il giocatore dal talento sopraffino che non aveva mai conosciuto la bellezza (e la giustizia) di essere riconosciuto come il numero uno assoluto. Una vita al Real Madrid passata, per gran parte di tempo, a essere un attore principale, ma non protagonista delle scene del Santiago Bernabeu. Poi, in tarda età, la riscoperta definitiva di un attaccante stratosferico che troppo spesso è stato dato troppo per scontato: Karimha vinto il2022 grazie a un’ultima stagione incredibile che ha portato i Blancos are Liga spagnola, Champions League e Supercoppa Europea. Karime la vittoria strameritata del ...