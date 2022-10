Asra Panahi | 16 anni | pestata a morte mentre era a scuola | “Non canto per l’ayatollah”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 18 ottobre 2022) Violenze, vessazioni, paura. Il regime del terrore non placa la voglia di libertà delle donne iraniane, che stanno pagando a caro prezzo la forza della loro protesta. Pareva già grave il caso di Elnaz Rekabi Primail, sparita e finita in carcere per aver partecipato senza il velo ai Campionati asiatici di Seul. L’atleta ribelle è stata costretta a tornare in Iran per salvare suo fratello. ma al peggio nn c’è mai limite, là dove la detta legge. Il secondo caso è macchiato di sangue. Una studentessa iraniana, di 16, è morta dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza perché, assieme ad altre compagne di classe, si era rifiutata di cantare un inno dedicato alla Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Lo denuncia su Telegram il Consiglio di Coordinamento del sindacato degli insegnanti iraniano secondo cui varie ...